«Союзмультфильм» представил новых героев «Ну, погоди!» — барсука, ежа и косулю
В киностудии «Союзмультфильм» рассказали РИА «Новости», что при создании образов старались искать персонажей, близких и современных детям, и их родителям.
«Новый сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример», — отметила генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.
На экранах ребята увидят барсука Тима, ежика Шу и косулю Улю. В «Союзмультфильме» сделали их дружелюбными и готовыми помочь и надеются, что новых персонажей зрители полюбят.
В 2020 году, уточнили в киностудии, выйдут первые серии мультфильма. Первый сезон состоит из 26 эпизодов, каждый из которых длится семь минут. Новые образы из перезапуска будут талисманами курорта «Роза Хутор».
Волк в перезапуске культового советского мультика выглядит по-другому. Предположительно, его лишат папиросы во рту, взлохматят волосы и оденут в модные джинсы, кеды и яркий бомбер.