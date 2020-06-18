Мультфильм «Ну, погоди!» готовят к перезапуску в формате 3D. В нем появятся новые персонажи, а первые серии с ними маленькие зрители смогут посмотреть уже в 2020 году.

В киностудии «Союзмультфильм» рассказали РИА «Новости», что при создании образов старались искать персонажей, близких и современных детям, и их родителям.

«Новый сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример», — отметила генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.

Источник фото: «Союзмультфильм» / РИА «Новости»

На экранах ребята увидят барсука Тима, ежика Шу и косулю Улю. В «Союзмультфильме» сделали их дружелюбными и готовыми помочь и надеются, что новых персонажей зрители полюбят.

В 2020 году, уточнили в киностудии, выйдут первые серии мультфильма. Первый сезон состоит из 26 эпизодов, каждый из которых длится семь минут. Новые образы из перезапуска будут талисманами курорта «Роза Хутор».

Волк в перезапуске культового советского мультика выглядит по-другому. Предположительно, его лишат папиросы во рту, взлохматят волосы и оденут в модные джинсы, кеды и яркий бомбер.