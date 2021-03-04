Источник: скопинский маньяк не вернется в дом, где держал в плену девушек

Вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, не вернется в дом в Скопине. Об этом «360» рассказал информированный источник

Мохову выдали постановление, где указан адрес места проживания в Рязанской области. «И это не дом в Скопине», — заверил собеседник «360».

Отсидевший почти 17 лет в саратовской колонии Мохов должен прибыть на постоянное место жительства не позднее 4 марта, рассказал РИА «Новости» официальный представитель УМВД Рязанской области Александр Поташов. У скопинского маньяка будет три рабочих дня, чтобы встать на учет в органе внутренних дел.

Накануне появилась информация о том, что бывшего заключенного пригласили на ток-шоу. Поэтому Мохов поехал в Москву, а не в родной город. Если это действительно так, то мужчина нарушил условия административного надзора, говорил «360» адвокат.

Суд запретил Мохову следующие шесть лет посещать места массовых и спортивных мероприятий и участвовать в них, выходить из дома после 22:00 и покидать пределы Скопинского района, не уведомив полицию.