Источник раскрыл обстоятельства смерти Паши Фейсконтроля

Промоутер Павел Пичугин, известный как Паша Фейсконтроль, дважды сам вызывал себе скорую помощь. Он умер вечером 9 ноября. Об этом «360» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В первый раз легенда клубной жизни Москвы обратился за помощью к медикам 9 ноября, около 16:30. Врачи поставили диагноз «эпилепсия» и уехали. В следующий раз Пичугин позвонил в скорую в 19:40 и пожаловался на состояние после судорожного припадка. К нему приехала очередная машина с медиками, которые оказывали ему помощь.

«Вершитель судеб элиты». Почему Пашу Фейсконтроля называли легендой московских клубов? Подробнее

Спустя время медработники зафиксировали остановку сердца у Паши Фейсконтроля, отметил источник. К жизни мужчину возвращали три бригады медиков.

Пичугин умер в своей квартире в Погонном проезде на востоке столицы. Его сердце остановилось в 22:00.

Паша Фейсконтроль умер в субботу, 9 ноября. Ему было 38 лет. Пичугина называли самым известным фейсконтрольщиком Москвы: мог не пустить в клуб известного певца, знаменитую топ-модель или олигарха.

Друзья промоутера не могут поверить в его смерть. По их словам, Пичугин придерживался ЗОЖ и не жаловался на проблемы со здоровьем. В частности, соболезнования выразил певец Александр Медведев (Шура), который считал его одним из своих лучших друзей.