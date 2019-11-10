«Такого просто не может быть». Шура рассказал об образе жизни Паши Фейсконтроля

Друзья промоутера Павла Пичугина, известного как Паша Фейсконтроль, не могут поверить в его смерть. По их словам, он вел здоровый образ жизни и не жаловался на проблемы.

«38 лет, он вел абсолютно здоровый образ жизни, лыжи. Я не понимаю, просто не понимаю, как такое могло быть. Ждем дальше информации. В комментариях пишут, что остановка сердца, но официальных сведений еще нет. Такого просто не может быть», — рассказал «360» директор Шуры Павел Депершмидт.

Александр Медведев (Шура) тоже подтверждает, что Пичугин в последнее время здоровый образ жизни.

Не могу себе представить, что случилась такая беда, что такой молодой мой друг ушел. Причем удивительно то, что в последние годы он абсолютно был адекватен, нормален, не пил, ЗОЖ. Он меня все время в бассейн таскал Шура.

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Шура принес соболезнования родственникам Пичугина. По словам артиста, ему сейчас тяжело говорить, и он может только принести соболезнования.

«Это был очень добрый человек, сколько он добра сделал, конечно», — добавил Депершмидт.

О смерти Павла Пичугина стало известно в субботу, 9 ноября. Его называли самым известным фейсконтрольщиком Москвы. Пичугину было 38 лет. По неофициальным данным, причиной смерти стала остановка сердца.