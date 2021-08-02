Источник объяснил смерть привившейся от ковида семьи болезнью, а не вакцинацией

СМИ сообщили, что родители и бабушка краснодарской школьницы умерли якобы после первой прививки от коронавируса. Источник в органах здравоохранения рассказал РИА «Новости», что у них выявили ковид спустя 10 дней после укола. Он развивался на фоне других тяжелых болезней.

«Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе», — сообщил собеседник агентства.

Источник предположил, что люди умерли из-за перенесенного в поздней форме COVID-19, и прививка тут ни при чем. Ранее стало известно, что шестиклассница в Краснодаре осталась сиротой — ее родители и бабушка умерли якобы после вакцинации. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил разобраться в случившемся.

Масштабная вакцинация от SARS-CoV-2 началсь в России в декабре 2020 года. За это время более 21 миллиона россиян привились двумя компонентами вакцины. Российские медики за сутки выявили 23 508 новых случаев ковида. Всего — 6 312 185. Жертвами болезни стали 160 137 человек.