Истеричная пассажирка такси прокомментировала конфликт с водителем

О своем видении ситуации девушка рассказала на личной странице в Instagram.

«Я фитнес тренер, поэтому мне критически важно быть пунктуальной, чтобы не подводить моих клиентов (которых, кстати, много в группе). Собравшись, я вызвала такси по приложению и вышла в машину. Водитель, почему-то долго не трогался с места. На мой вопрос „можем ли мы ехать побыстрее?“, он ответил, что только за отдельную плату. Меня насторожило, но решили ехать обычно», — написала она.

По словам пассажирки, в приложении водитель не начал поездку и не отключил счетчик ожидания, когда машина уже ехала по Можайскому шоссе. В ответ на вопросы девушки он хамил.

«Он начал угрожать, что высадит меня прям на Можайском шоссе. Я очень испугалась, ведь я одна на трассе, непонятно, как вызвать новое такси, водитель не хотел отменять заказ специально — чтобы я не могла вызвать новое», — пояснила фитнес-тренер.

Она уточнила, что начала плакать и кричать из-за грубости таксиста.

«Он ловко включил камеру в нужный момент и улыбался. Я плакала, а он улыбался. Я просила ехать, а он улыбался. Испугалась, признаю. Позже чересчур вышла из себя — конечно», — заявила пассажирка.

Девушка уточнила, что сожалеет из-за истерики и паники, которая ее охватила.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором пассажирка такси кричит на водителя. «360» узнал, как себя вести при конфликте с таксистом и что будет со скандалисткой из ролика.