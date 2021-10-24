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    24 октября 2021, 07:37

    Исследование показало, что россияне не возвращают каждый десятый кредит

    Исследование НАПКА: россияне не возвращают каждый десятый кредит

    Анастасия Калинина

    Аналитики выяснили, что к началу осени россияне просрочили 7,1 миллиона кредитов — это каждая десятая ссуда, выданная физическому лицу. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на исследование НАПКА и бюро кредитных историй «Эквифакс».

    Исследование показало, что россияне не возвращают каждый десятый кредит

    По данным экспертов, каждый десятый выданный кредит является проблемным. Как правило, он не обслуживается более 90 дней. Количество просроченных кредитов выросло на 3%, если сравнивать результате, которые были в начале года. Тем не менее показатель вдвое ниже, чем в начале осени 2020 года.

    Около 60% долгов приходится на кредиты наличными, 37% — кредитные карты. Исследования показали, что 1,5% дефолтных кредитов были выданы на покупку автомобиля, 0,5% составляют ипотечные займы.

    Ранее из другого исследования стало известно, что россияне стали меньше пользоваться кредитными картами. Но количество выданных кредиток в сентябре почти на 25% превысило объем выдачи в аналогичный месяц прошлого года. В частности, в сентябре 2021 года россиянам выдали 1,11 миллиона новых кредитных карт.