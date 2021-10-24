Исследование показало, что россияне не возвращают каждый десятый кредит

Аналитики выяснили, что к началу осени россияне просрочили 7,1 миллиона кредитов — это каждая десятая ссуда, выданная физическому лицу. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на исследование НАПКА и бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным экспертов, каждый десятый выданный кредит является проблемным. Как правило, он не обслуживается более 90 дней. Количество просроченных кредитов выросло на 3%, если сравнивать результате, которые были в начале года. Тем не менее показатель вдвое ниже, чем в начале осени 2020 года.

Около 60% долгов приходится на кредиты наличными, 37% — кредитные карты. Исследования показали, что 1,5% дефолтных кредитов были выданы на покупку автомобиля, 0,5% составляют ипотечные займы.

Ранее из другого исследования стало известно, что россияне стали меньше пользоваться кредитными картами. Но количество выданных кредиток в сентябре почти на 25% превысило объем выдачи в аналогичный месяц прошлого года. В частности, в сентябре 2021 года россиянам выдали 1,11 миллиона новых кредитных карт.