Банки стали чаще выдавать кредитки, но россияне меньше их используют

Россияне стали меньше пользоваться кредитными картами. Но количество выданных кредиток в сентябре почти на 25% превысило объем выдачи в аналогичный месяц прошлого года. Об этом в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили RT.

В сентябре 2021 года россиянам выдали 1,11 миллиона новых кредитных карт. Это на 24,9% больше, чем год назад. Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков объясни это тем, что тогда банки и заемщики только приходили в себя после весенне-летних карантинов, на этом фоне выдача кредиток резко сократилась.

Доля использованного лимита по кредиткам в России в целом в 2021 году достигла 47-48%, что соответствует уровню начала 2015 года. До пандемии так называемая доля утилизации кредитных карт превышала 50%. Снижение показателя до минимального уровня за последние шесть лет объясняется более экономным характером расходов россиян.

Желающих взять кредит в банках ранее предупредили об ужесточении требований к заемщикам. Кредитные организации начали учитывать риски потенциальных локдаунов.