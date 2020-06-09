Испытательный срок на работе в России предложили отменить

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров считает, что испытательный срок при приеме на работу нужно отменить. Соответствующее предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову.

Петров отметил, что российское правительство принимает разные меры для поддержки граждан в условиях непростой экономической ситуации. По его мнению, многим людям сейчас нужно понимание.

«В частности, в России до сих пор практикуется система так называемого испытательного срока при приеме на работу», — сказано в обращении Петрова. Его процитировало РИА «Новости».

Депутат напомнил, только что нанятому сотруднику, как правило, назначают низкую зарплату при полной занятости.

«Практика испытательного срока часто используется недобросовестными нанимателями для дальнейшего занижения оплаты труда сотрудников, ухода от налогов и вывода внутренней бухгалтерии в серую зону», — добавил парламентарий.

По его словам, новенький таким образом всегда остается «в невыгодном и ущемленном положении». Петров считает, что прием на работу с испытательным сроком должен проходить честно, без дополнительных условий. Они не должны противоречить Трудовому кодексу РФ.

Также он попросил Минтруд задуматься о приравнивании испытательного срока к попытке ухода от налогов и мошенничеству.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили установить минимум для почасовой оплаты труда. Она должна составлять 150 рублей в час.