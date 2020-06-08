Депутаты предложили платить россиянам минимум 150 рублей в час

В России хотят установить минимум для почасовой оплаты труда. С 1 января 2021 года работающие по срочным договорам и неполный день смогут получать от 150 рублей в час.

Идея принадлежит депутатам от фракции ЛДПР, сообщило РИА «Новости». Авторами документа стали глава парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, вице-спикер ГД РФ Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов.

В проекте закона указано, что минимальный почасовой размер оплаты труда применяется, когда заключают «срочный трудовой договор на условиях неполного рабочего времени».

«Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», — отметили составители законопроекта.

Они также предложили индексировать минимальный размер почасовой оплаты раз в год с 1 января 2020 года. Основываться при этом необходимо на индексе роста потребительских цен за предыдущий год. Документ не допускает применения минимальной почасовой оплаты в других целях.

Парламентарии напомнили, что в РФ часовая ставка очень низкая. Ее рассчитывают, исходя из МРОТ, который сейчас равен 12 130 рублям. В 2020 году в мае она равнялась 89,85 рубля, а в июле может снизиться до 65,92.

По мнению авторов проекта закона, работодатель иногда намеренно снижает оплату труда до предельно низких ставок, которые все еще допустимы законодательством. В том числе и за счет якобы сокращенного рабочего дня.

Такая политика, «особенно в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, позволяет получать необоснованно высокую прибыль». Кроме того, таким образом работодатель избегает расходов на уплату НДФЛ и социальных отчислений.

«При этом часто основная часть заработной платы выплачивается в конвертах. В условиях роста уровня безработицы работник вынужден соглашаться с такими условиями», — подчеркнули депутаты в пояснительной записке.

Если законопроект примут, то доходы россиян в условиях пандемии могут вырасти. Это также будет одним из шагов по решению проблемы с доведением уровня зарплат россиян до планки индустриально развитых государств.

Документ парламентарии уже направили в правительство. Ему должны дать официальное заключение.