Испытания устойчивости Рунета к отключению от Глобальной сети оценили в Кремле

От иностранных государств с их санкциями можно ожидать что угодно, поэтому Россия должна быть готова ко всему. Так глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал тестирование устойчивости Рунета к отключению от Сети.

«Нам известно об этих учениях, они актуальны. Мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты. <…> Мы также живем с вами в век, когда многие страны являются апологетами санкционной политики, политики рестрикций. Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Он отметил, что Россия по-прежнему рассчитывает на взаимодействие и сотрудничество с иностранными государствами.

По данным рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика», в России завершили испытания по отключению Рунета от Глобальной сети. Тестирование прошло успешно в период с 15 июня по 15 июля. В РФ сейчас действует закон об устойчивом Рунете, который приняли в 2019 году. Он направлен на защиту российского сегмента интернета от внешних угроз.