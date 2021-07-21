В России завершили испытания по отключению Рунета от глобальной Сети. Эксперимент прошел успешно, сообщил РБК со ссылкой на данные рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика».

Испытания длились месяц — с 15 июня по 15 июля. В них приняли участие «МегаФон», МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг». Во время отключения тестировалась возможность физического отключения российской части интернета, уточнил источник издания.

Окончательные результаты испытаний подведут до конца августа. Предварительно их сочли успешными.

Закон об устойчивом Рунете в России приняли в 2019 году. Он направлен на защиту российского сегмента интернета от угроз извне. Согласно документу, операторы связи должны устанавливать оборудование, которое необходимо для обеспечения работы российского сегмента интернета при отключении от глобальной Сети. Помимо этого, с его помощью Роскомнадзор в случае необходимости может управлять маршрутизацией трафика и блокировать доступ к запрещенному контенту.