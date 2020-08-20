Испытания российской вакцины от СОVID-19 продолжат после регистрации

Очередной этап испытаний российской вакцины от 2019-nCoV после регистрации продолжится на следующей неделе. В нем примут участие 40 тысяч человек.

«Начиная со следующей недели мы запускаем масштабные пострегистрационные клинические исследования российской вакцины, в них примут участие более 40 тысяч человек. Они пройдут полностью по международным стандартам», — приводит РИА «Новости» слова главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Он добавил, что параллельно с очередным этапом тестирования препарата будет проходить вакцинация групп риска в России. Клинические испытания также пройдут в ОАЭ, Саудовской Аравии, на Филиппинах и в Индии или Бразилии.

Ранее Мексика захотела присоединиться к испытаниям вакцины от нового вируса, которую создали в Институте имени Гамалеи в России. Как сказал глава мексиканского МИД Марсело Эбрард на встрече с российским послом Виктором Коронелли, это позволит Мексике как можно скорее получить препарат.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ее создали в рекордные сроки — за несколько месяцев.