Мексика захотела присоединиться к испытаниям «Спутник V»

Мексика захотела присоединиться к испытаниям вакцины от нового вируса, которую создали в институте имени Гамалеи в России. Сейчас в тестировании препарата принимают участие уже 40 тысяч человек.

О готовности Мексики стать участницей испытаний заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард на встрече с российским послом Виктором Коронелли. Как пишет РИА «Новости», Эбрард выразил заинтересованность в участии Мексики в третьем этапе тестирования, чтобы его страна могла как можно скорее получить препарат.

Заключительная фаза испытаний продлится три месяца. За это время специалисты окончательно определятся с ее эффективностью и решат вопрос о промышленном производстве.

Ранее глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов испытать российскую вакцину от 2019-nCoV на себе при условии, если она действительно защищает от инфекции.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ее создали в институте имени Гамалеи за несколько месяцев.