Исполнившей откровенный танец учительнице из Талицы напомнили об имидже педагога

Учительнице школы № 55 в городе Талица Свердловской области, которая записала на видео откровенный танец, напомнили об имидже педагога. Как сообщили «РИА Новости» в городском управлении, с ней уже провели профилактическую беседу.

«С учительницей была проведена дополнительная профилактическая беседа. На педагогическом совете вопрос об имидже педагога тоже был рассмотрен. И в ближайшие дни у них в школе запланирован еще педсовет, где еще раз напомнят об имидже педагога», — сказали в управлении.

Ранее в интернете появилось видео, на котором педагог вместе с подругой танцует в бюстгальтере.

Похожая история разразилась вокруг школы в Хабаровске. Учительница ритмики вышла в откровенном костюме и станцевала восточный танец перед первоклашками прямо на линейке 1 сентября. Она объяснила, что изображала птицу счастья, но собравшиеся перед зданием родители не поддержали такую идею.

Кто-то выложил видео в Сеть, и оно сразу стало поводом для шутливых комментариев. Люди стали писать, что после такого танца папы впервые подумали, что не зря посетили линейку. Учительница после всего этого скандала извинилась за свою затею.