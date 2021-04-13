В Архангелькой области мэр города с подчиненными исполнил танец ракеты

В Архангельской области мэр города Коряжма Андрей Ткач организовал с подчиненными флешмоб ко Дню космонавтики, исполнив танец «Я ракета».

«Режиссер нашего центра показал два раза все движения, и сразу записали, а кажется, что полдня репетировали. Что бы ни говорили, а мы очень гордимся», — рассказала РИА «Новости» автор идеи, глава молодежно-культурного центра «Родина».

Ко Дню космонавтики команда Звездного Городка подготовилась так, чтобы гостям и жителям было интересно. Одним из сюрпризов стал Кубок Гагарина, выставленный на обозрение. Это главный трофей Континентальной хоккейной лиги.