Кубок Гагарина, концерты и фейерверк. Как отметили День космонавтики в Звездном Городке

Ко Дню космонавтики команда Звездного Городка подготовилась так, чтобы гостям и жителям было интересно. Одним из сюрпризов стал Кубок Гагарина, выставленный на обозрение. Это главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

«Здесь у нас много символов. Здесь и лавровый венок — символ славы, и лебединые крылья — символ полета. Изображение спутника с портретом Гагарина. Здесь расположены медали команд-победителей, которые ежегодно пополняются», — рассказал автор Кубка Гагарина Владимир Майзель.

Команда «Молодой гвардии» Подмосковья тоже сделала подарок жителям Звездного Городка — граффити на космическую тему. Холстом для художников стали стена кирпичного гаража и фасад спортивной школы. Рисунки — часть большого проекта «Стены смыслов».

«На ней будет изображен Юрий Гагарин в хоккейной форме. Он, как известно, был капитаном команды „Наши“. Раньше была пословица „Позади Москва — отступать некуда“. Здесь у них будет „Позади Гагарин…“ — который смотрит на них, хоккейную коробку. Команда будет побеждать, я в этом уверен», — сказал руководитель Московского областного регионального отделения «Молодая гвардия» Александр Толмачев.

В музей Дома космонавтов по случаю юбилея легендарного полета были переданы миниатюрные фигурки — бюст Юрия Гагарина и статуэтка Валентины Терешковой.

При поддержке губернатора Московской области космические перемены происходят и в самом Звездном. Он не раз был признан лучшим среди закрытых населенных пунктов.

«Я хочу всех поздравить из космического городка, из городка космонавтов, поблагодарить всех, кто причастен к его становлению. Прежде всего ветеранов космической отрасли, первый отряд, первый набор космонавтов, которые заложили традиции, которые до сих пор живут во всем мире. Приглашаем всех и будем заниматься популяризацией отечественной космонавтики», — сказал глава Звездного Городка Евгений Баришевский.

Торжественные мероприятия в Звездном Городке продолжились до позднего вечера. На сцене Дома космонавтов выступили местные коллективы и профессиональные артисты. Праздник традиционно завершился красочным фейерверком — небо над городом раскрасили 600 залпов.