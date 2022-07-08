Роспотребнадзор присоединился к иску против IKEA

Роспотребнадзор проверит действия IKEA, присоединившись к судебному разбирательству против шведской компании. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Служба вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей. Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан», — заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор напомнил, что по закону «О защите прав потребителей» действующие от имени зарубежных брендов российские юридические лица несут ответственность перед клиентами в качестве продавцов, импортеров или изготовителей.

Ранее «Общественная потребительская инициатива» подала иск к IKEA по фактам нарушения прав неопределенного круга клиентов в связи с уходом с российского рынка, писал ТАСС.

После ухода IKEA с российского рынка компания обещала устроить массовую онлайн-распродажу, однако сайт компании рухнул и клиенты не смогли сделать заказ.