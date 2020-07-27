Читинский подросток прикурил от свечи в храме и снял это на видео. Теперь его проверит полиция

Полиция Читы начала проверку видеоролика, на котором подросток прикуривает от свечи в кафедральном соборе Казанской Божьей матери. Ролик опубликовали в социальных сетях Instagram и TikTok.

«В МВД России по Забайкальскому краю по факту размещения в соцсетях данной видеозаписи назначено проведение проверки», — сказали в пресс-службе регионального главка МВД «360».

Группа подростков сняла видео, где они заходят в храм, один из компании крестится, подходит к свечам, прикуривает и затягивается.

В 2018 году в сети появились фото, где подростки прикуривают от свечи в храме Магнитогорска Челябинской области. Девушки сами опубликовали снимок в Instagram, его заметил местный житель, который добавил фото в местные паблики во «ВКонтакте». Публикация собрала много комментариев пользователей, которые осудили девушек. Но были и те, кто призвал не судить подростков строго из-за их юного возраста.