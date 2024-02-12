Общество 12 февраля 2024, 18:53 Иск на миллиард долларов подали к Ивлеевой и основному акционеру МТС Суд в Москве зарегистрировал иск на миллиард долларов к Ивлеевой и акционеру МТС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россиянка Анастасия Пак подала иск на миллиард долларов к блогеру Анастасии Ивлеевой и с аналогичным требованием — к основному акционеру «АФК „Система“» из-за «голой» вечеринки в столичном клубе. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал иск, сообщило РИА «Новости».

Истица попросила перечислить средства в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Россиянка также потребовала по одному рублю с владельца клуба «Мутабор» и МТС.

Реклама

Крупнейший российский оператор заявил, что не имеет отношения к мероприятию. Однако адвокат Александр Трещев утверждал, что МТС участвовала в рекламной интеграции с блогерами, которые освещали «голую» вечеринку.

Евтушенко является основным акционером «АФК „Система“», ему принадлежат 49,2% акций. При этом в числе активов холдинга находится контрольный пакет МТС.

Актер Александр Самойленко заявил, что вечеринка, организованная Ивлеевой, — это пир во время чумы. Он подчеркнул, что никогда бы не пошел на такое скандальное мероприятие.