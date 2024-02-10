Эксклюзив 10 февраля 2024, 15:02 «Я бы не пошел». Звезда «Папиных дочек» назвал «голую» вечеринку пиром во время чумы Актер Самойленко-старший назвал «голую» вечеринку Ивлеевой пиром во время чумы

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«Голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, является хайпом и пиром во время чумы. Об этом в проекте «Жеребцова и точка» рассказал актер Александр Самойленко-старший.

Звезда сериалов «Папины дочки» и «Бедные смеются, богатые плачут» признался, что не понимает участников скандального мероприятия.

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«Сказать, что я негативно отношусь к этой вечеринке? Я никак к ней не отношусь. Не потому, что я не приглашен на эту вечеринку, а потому, что я не понимаю. Такие вещи ближе к пиру во время чумы», — отметил артист.

Самойленко-старший добавил, что его раздражают попытки привлечения внимания к бессмысленным мероприятиям, каковым является «голая вечеринка».

«Я не хочу показаться ханжой, но я вообще не люблю вещи ради хайпа. Я сам не хайповый человек. Любой хайп, из нуля сделанный и раздутый, меня раздражает изначально», — указал актер.

На вопрос о наказании участников нашумевшего мероприятия артист ответил уклончиво. Он заявил, что ему сложно судить о таких вещах, но подчеркнул, что сам бы на подобное мероприятие не пришел.

«Люди в принципе злые на какие-то вещи, по большому счету. На какие-то они очень добрые. Мне сложно судить. Но если бы меня пригласили на такую вечеринку, я бы не пошел. Но не пригласили, и слава богу», — заключил Самойлов.

Полная версия интервью выйдет 11 февраля во всех соцсетях «360».

Ранее в беседе с «360» свое мнение об участниках скандальной тусовки высказал боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев. Он объяснил, что звезды выбрали неподходящее время для своих богемных выходок.