«Ищем с дронами». Координатор «Лизы. Алерт» рассказал о поисках Игоря Коропова

Координатор сочинского отделения волонтерского поисково-спасательного отряда «Лиза. Алерт» Карина Пукалова рассказала «360», что заявка на поиск пропавшего сооснователя образовательной интернет-компании Skillbox Игоря Коропова поступила к ним в день его исчезновения.

Добровольцы провели первоначальный сбор информации о пропавшем и начали поиск.

«Мы постарались задействовать все наши ресурсы по распространению информации о пропаже. Силами добровольцев отряда, родственников и друзей Игоря была произведена оклейка прибрежной зоны в ближайших районах, а также опрос возможных свидетелей. На данный момент продолжается активное распространение информации в соцсетях и прозвон больниц», — рассказала Карина.

Она уточнила, что ориентировки на пропавшего были размещены во всех возможных средствах массовой информации. В светлое время суток непрерывно прочесывается береговая линия и ближайшая к ней территория. На месте работают операторы БПЛА проекта «Лиза. Алерт».

После исчезновения 31-летнего сооснователя Skillbox, его вещи постепенно находят на берегу моря. Были найдены, его самокат, телефон и рюкзак. Перемещения Коропова были также зафиксированы уличными камерами видеонаблюдения.