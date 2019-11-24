Иркутский минздрав сообщил о состоянии мэра Тулуна
Мэр иркутского Тулуна Юрий Карих госпитализирован после ДТП в Черемховскую городскую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Появились фото с места смертельного ДТП с участием мэра ТулунаПодробнее
23 ноября Карих вместе с супругой попал в аварию в Черемховском районе области. Их машина врезалась в стоявший на обочине грузовик. Женщина погибла на месте.
Мэр, как сообщили в минздраве региона, сам обратился в больницу.
По предварительной информации, Карих не справился с управлением. Следственный комитет начал проверку обстоятельств аварии. Карих руководит Тулуном с 2010 года.