  • Иркутский минздрав сообщил о состоянии мэра Тулуна

    24 ноября 2019, 04:28

    Кирилл Фролов

    Мэр иркутского Тулуна Юрий Карих госпитализирован после ДТП в Черемховскую городскую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
    Иркутский минздрав сообщил о состоянии мэра Тулуна

    Появились фото с места смертельного ДТП с участием мэра Тулуна

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    23 ноября Карих вместе с супругой попал в аварию в Черемховском районе области. Их машина врезалась в стоявший на обочине грузовик. Женщина погибла на месте.

    Мэр, как сообщили в минздраве региона, сам обратился в больницу.

    По предварительной информации, Карих не справился с управлением. Следственный комитет начал проверку обстоятельств аварии. Карих руководит Тулуном с 2010 года.