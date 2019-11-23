СК начал проверку ДТП с участием мэра Тулуна

Мэр Тулуна Юрий Карих попал в серьезное ДТП, в котором погибла его супруга. Следственный комитет организовал проверку.

Появились фото с места смертельного ДТП с участием мэра Тулуна Подробнее

По предварительным данным, поздно вечером 23 ноября водитель легкового автомобиля двигался в сторону города Тулуна и врезался в стоящий на обочине автомобиль «Камаз».

Следователи СК сейчас находятся на месте аварии и проводят осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мэр Тулуна Юрий Карих госпитализирован.