Общество 18 декабря 2023, 12:21 Иран сможет поставлять яйца в Россию без пошлин ЕЭК: обнуление пошлин на яйца позволит начать поставки из Ирана РИА «Новости»

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Временная отмена пошлин на куриные яйца позволит запустить поставки этой продукции в Россию не только из Турции, но и из Ирана. Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, его слова привели в Telegram-канале ЕЭК.

Комиссия одобрила отмену ввозной таможенной пошлины на куриные яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. Льгота будет действовать для объема поставок до 1,2 миллиарда штук. По словам Слепнева, эта мера позволит обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости из Турции и Ирана.

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«Мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период», — отметил министр по торговле ЕЭК.

Он добавил, что льгота также позволит избежать дефицита яиц в российских магазинах. Для отмены пошлины уполномоченный орган должен подтвердить целевое назначение ввозимой продукции, уточнил Слепнев.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что турецкие яйца поступят в Россию через две-три недели. Поставки яиц из Азербайджана, по словам главы Минсельхоза, планируются уже на этой неделе.