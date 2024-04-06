Эксклюзив 06 апреля 2024, 16:51 Ипотека или аренда, «вторичка» или новостройка. Россиянам рассказали, что выгоднее Вице-президент ВТБ Дячкин: аренда жилья подходит тем, кто планирует переезды

Читать 360tv в

Что выгоднее: купить или арендовать недвижимость? Что выбрать: вторичное жилье или квартиру в новостройке? Об этом «360» рассказал гость проекта «Жеребцова и точка», вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. Он пояснил, что такой выбор — дело индивидуальное.

«Решение нужно принимать исходя из ситуации, в которой человек находится. Если жилье строится, то, конечно, в него нельзя сразу же переехать, и это определенного рода минус, — в то же время клиент может жить в уже существующем жилье и спокойно оплачивать ипотеку на строящееся. Но нужно однозначно понимать и планировать, что будут дополнительные расходы, связанные с ремонтом, покупкой мебели. Новое жилье обладает дополнительными преимуществами в части развитой инфраструктуры», — пояснил Дячкин.

Реклама

Он добавил, что специалисты банка могут дать совет для принятия правильного решения, когда человек не знает, какой вариант ему выбрать. Можно также обратиться к риелторам — они обладают полной информацией и могут предоставить всю палитру вариантов, которые есть на рынке.

На вопрос о том, что выгоднее: ипотека или аренда, вице-президент банка ответил, что аренда позволяет быть более мобильным, но несет риски.

«Собственник жилья может предложить вам выехать, может вырасти арендная ставка. В целом лучше иметь собственное жилье, но когда нужна мобильность и вы планируете переезд, аренда — хорошее решение. Бывают ситуации, особенно с программами господдержки, когда платеж по ипотеке сопоставим с арендным. Приобретая жилье в ипотеку, вы можете, если оно готовое, сразу жить, если строящееся, придется подождать. А бывает, что жилье арендуют и параллельно спокойно строят», — добавил Евгений Дячкин.

Спрос на вторичное жилье в России снизился на 33%, сообщил сервис «Авито Недвижимость».