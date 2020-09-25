«Интернету надо взрослеть»? Психолог призвал не преувеличивать опасность соцсетей

Детям хотят ужесточить доступ к соцсетям. Депутат Госдумы Евгений Федоров, который выступил автором идеи, уверен, что его предложение обязательно примут. А психоаналитик Полина Малахова в беседе с «360» назвала опасность социальных сетей преувеличением.

Федеров напомнил, что интернет в России существует уже довольно длительное время, как и социальные сети.

«Интернету надо взрослеть, учитывать особенности людей. <…> Если во взрослый интернет детей и пускать, то только с разрешения родителей», — сказал парламентарий.

Он заметил, что направленное в министерство цифрового развития письмо стало «элементом консультаций с правительством, как это обеспечить».

«Я уверен, что это произойдет. <…> Примут, потому что это магистральный путь развития человечества», — заверил депутат. Вопрос стоит, по его словам, в правоприменении инициативы: как и кто будет контролировать этот процесс.

Дошкольный педагог-психолог и психоаналитик Полина Малахова заметила, что вопрос об опасности соцсетей можно сравнить с потенциальной угрозой при нахождении на улице.

Идея об опасности соцсетей, на мой взгляд, несколько преувеличена. <...> У любого поведения есть рамки безопасности, нормального и разумного Полина Малахова дошкольный педагог-психолог.

Специалист подчеркнула, что соцсети стали повседневностью, и поэтому лучше учить детей ими правильно пользоваться. При этом каких-либо четких правил нет, и смотреть нужно по ситуации. В первую очередь, на возраст ребенка. Ко всему прочему, дети разные и тяготеют к разному поведению. Родителю стоит проявить разумность, показать на собственном примере, как нужно себя вести.

«Идея, что ребенка нужно чем-то занимать, отвлекать, несколько натянута. У него есть свои интересы и это нужно учитывать. Дети так или иначе берут пример со взрослых членов семьи. Если родитель целый день проводит в телефоне или компьютере, или его не бывает дома, сложно подать пример ребенку», — пояснила Малахова.

Она посоветовала не контролировать переписку детей, но обязательно объяснять им, какие вещи не стоит рассказывать или публиковать в Сети.