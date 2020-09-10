Интернет-телевидение предложили подчинить правилам ТВ

Действующие для телевидения правила хотят распространить на сетевые ресурсы. Под них может попасть интернет-ТВ, новостные агрегаторы и другие сервисы, которые похожи на СМИ, но не являются таковыми.

Предложение описано в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы, сообщил сайт РБК со ссылкой на документ. Телевещатели настаивают на схожих способах регулирования, поскольку зрители зачастую смотрят контент в онлайн-формате — например, во «ВКонтакте» или на YouTube.

В проекте говорится об условиях, которые должны обеспечивать населению доступ к теле- и радиоконтенту. Причем во всех средах распространения — как в наземной эфирной, так и в спутниковой, кабельной так и интернет-среде. При этом обязательные общедоступные телерадиоканалы должны сохранить ведущую роль. Это гарантирует обеспечение информационных прав граждан.

Чтобы воплотить идею в жизнь, нужно обязать на законодательном уровне владельцев онлайн-сервисов пользоваться единой технологической платформой — для трансляции каналов первого и второго мультиплексов. Вещатели также призвали запретить приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов. Видео с российских порталов, наоборот, операторы связи должны передавать на лучшей скорости и в повышенном качестве.

Аудиторию ТВ и интернета хотят подвести под один правовой статус, а весь аудиовизуальный контент маркировать специальными метками. Это поможет собирать информацию об онлайн-данных и анализировать ее.

Статус телеканалов первого и второго мультиплексов предложили уравнять и создать третий — для городов с населением более 100 тысяч человек, где телеканалы вещают в аналоговом формате более чем в трех регионах. Кроме того, идет речь о появлении мультиплекса с каналами высокой четкости и фонда поддержки российского ТВ с правительством в виде учредителя.