Безнравственность в кармане. Какие приложения и сервисы считают аморальными в разных странах мира

Пакистан заявил о блокировке Tinder, Grindr и трех других приложений для знакомств за несоблюдение местных законов. Считается, что они распространяли «аморальный контент». Пакистан далеко не первая страна, принявшая такое решение.

Пакистан — это исламская страна, где внебрачные и однополые отношения считаются незаконными. По мнению правительства, приложения для знакомств распространяют аморальный контент.

Управление электросвязи Пакистана направило уведомления руководствам приложений Tinder, Grindr, Tagged, Skout и SayHi. В них содержались требования об удалении «служб знакомств» и модерации потокового контента в соответствии с местным законодательством. Компании не ответили на уведомления в оговоренные сроки и не убрали непристойный контент. Об этом сообщает Reuters.

Tinder — это всемирно популярное приложение для знакомств, которым пользуются и гетеросексуальные люди, и ЛГБТ-меньшинства. Grindr себя позиционирует как приложение для ЛГБТ-онлайн-знакомств.

За последние 12 месяцев Tinder был загружен в Пакистане более 440 000 раз. Grindr, Tagged и SayHi были загружены примерно по 300 000 раз, а Skout — 100 000 раз за тот же период.

Управление электросвязи Пакистана заблокировало пять приложений для знакомств и потокового вещания, включая Tinder и Tagged.

В июле Пакистан вынес «последнее предупреждение» приложению TikTok за откровенный контент, размещенный на платформе. Приложение для проведения прямых трансляций Bigo Live было заблокировано на 10 дней по той же причине.

На прошлой неделе правительство также просило YouTube «немедленно заблокировать вульгарный, непристойный, аморальный, откровенный и разжигающий ненависть контент для просмотра в Пакистане».

Пакистан — это не единственная страна, где распространена такая практика. Чаще всего цензура называет безнравственными именно приложения для знакомств и преимущественно в восточных странах. Grindr запрещен во многих, казалось бы, современных странах.

По приказу Минкомсвязи в Ливане Grindr запретили в 2019 году. Турция, которая считается более светской страной, к таким шагам прибегла еще в 2013 году. Решение о запрете постановил стамбульский суд в качестве «защитной меры».

Иран тоже заблокировал прямой доступ к Grindr, но некоторые пользователи продолжают им пользоваться благодаря VPN.

В ультраконсервативной Саудовской Аравии приложение также запрещено. Некоторые пытаются пользоваться им через VPN, но это имеет ряд опасностей. Как писал International Business Times, в стране существует религиозная полиция. Она создает фальшивые профили, где знакомится с геями, выманивает их на свидания и ловит.

Схожая тактика используется в Египте, где также для поиска и ареста членов ЛГБТ-сообщества используется Grindr и другие приложения.

В Саудовской Аравии также запрещали на определенный период времени Whatsapp и Facebook, но это не было вызвано аморальностью приложений. Власти были обеспокоены безопасностью данных.

В Индонезии массовая волна блокировок прошла в 2017 году и продолжается до сих пор. Тогда, несмотря на большую популярность приложений для знакомств, правительство их запретило. Когда люди открывали приложение, то видели пустые профили. Все ссылки перестали работать. Министерство информации объяснило это решение тем, что такие приложения, как Grindr, используются педофилами. Якобы через них мальчиков-подростков сводят со взрослыми мужчинами. При этом многие также опасались, что приложения для знакомств продвигают сексуальную «девиантность» и «гомосексуальный образ жизни». Наряду с Grindr заблокировали приложения Blued и BoyAhoy.