Интернет-пользователям объяснили, как придумать пароль, который никто не взломает

Чтобы пароль стал надежным, его нужно сделать длинным и добавить в него цифры и символы. Об этом рассказал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

«Стоит усложнять пароли к важным для вас аккаунтам с помощью цифр и символов, делать их достаточно длинными. Это нужно, чтобы не дать возможность мошенникам подобрать придуманную вами комбинацию», — рассказал он в интервью радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, самое главное — запомнить такой трудный пароль. Для этого Ющук посоветовал использовать парольное слова. Например, взять фразу ил любимой поговорки и изменить в ней некоторые буквы на символы и цифры, уточнило агентство Ura.ru.

«Пароль „куда иду я с Пятачком — большой-большой секрет“. При этом букву „о“ заменить на ноль, а букву „а“ на „@“ и в конце еще восклицательный знак поставить», — привел пример специалист, заявив, что такой пароль взломать почти невозможно.

Ранее эксперты рассказали, что мошенники могут «угнать» странницы аккаунтов, в которые пользователи давно не заглядывали. Россиянам посоветовали защищать свою цифровую личность. Для этого нужно соблюдать правила кибергигиены и регулярно обновлять пароли во всех соцсетях.