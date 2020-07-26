Интернет-омбудсмен назвал неизбежным подорожание доступа в Сеть

О грядущем росте тарифов на домашний интернет было известно давно. Повышение цен связано с «пакетом Яровой», понижением курса рубля и пандемией коронавируса. Об этом «360» рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«В целом, наверное, удивляться не приходится и нет смысла так относиться к тому, что должно было произойти. Мы об этом говорили еще в момент споров относительно „пакета Яровой“, что неизбежно это все приведет к подорожанию тарифных планов и доступа в Сеть. Собственного говоря, это сегодня и происходит», — заявил Мариничев.

Собеседник добавил, что на повышение стоимости домашнего интернета влияет сразу несколько факторов. Среди них изменение курса рубля.

«Инфраструктура вся построена, по сути своей, на импортном оборудовании, соответственно, цена в рублях оборудования и самой Сети для операторов повышается. Повышается себестоимость услуг», — подчеркнул омбудсмен.

Доступ к набору сайтов по «пакету Яровой» тоже влетает операторам в копеечку. Пока не понятно, как они будут компенсировать выпадающие доходы. Пандемия изменила структуру контента в интернете: люди стали потреблять больше трафика, что сказывается на прибыли операторов. Мариничев не исключил, что в 2020 году цены на интернет будут серьезно расти. В связи с этим операторы будут предлагать клиентам более высокие скорости, большее количество сервисов, чтобы нивелировать недовольство людей ростом цен.

Ранее стало известно, что цены на домашний интернет в России начали расти. По мнению аналитиков, подорожание в 2020 году может составить 15%. Мариничев считает, что цены вырастут до 20%.