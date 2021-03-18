Intel поиздевался над Mac в своей новой рекламе

Компания Intel рассказывает о преимуществах ноутбуков с одноименными процессорами перед MacBook с ARM-чипами M1. В рекламе ноутбуков на базе процессоров 11-го поколения, Intel пригласила актера Джастина Лонга. В 2000-х он играл Mac в рекламных роликах «Mac против ПК» от Apple.

В рекламе Intel Лонг рассказывает о преимуществах PC над Mac, сообщило The Verge. Несколько лет назад актер снимался в рекламе Apple «Mac против PC». Ролики Лонг часто начинал с фразы «Привет, я Mac».

Рекламные ролики Intel Лонг начинает с фразы «Привет, я… Джастин — реальный человек, который делает реальное сравнение между Intel и Mac». При этом ролики сняты на белом фоне, таком же, который был в рекламе Apple.

Лонг в рекламе Intel показывает преимущества PC над Mac. Например, в одном из роликов он обращает внимание на то, что ноутбуки Intel могут стать также планшетами, а пользователям Mac нужно покупать планшет, клавиатуру и стилус.

Американская корпорация Apple согласовала с Минцифры установку российских приложений. Программы будут скачиваться на устройство во время его первой настройки. Уже с 1 апреля пользователи будут видеть диалоговое окно с предложением установить ряд программ. При этом пользователь сможет отказаться от того или иного приложения.