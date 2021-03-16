Российские программы появятся на гаджетах Apple

Американская корпорация Apple согласовало с Минцифры установку российских приложений. Программы будут скачиваться на устройство во время его первой настройки. При этом пользователь сможет отказаться от того или иного приложения.

Начиная с 1 апреля при первой настойке гаджета пользователи будут видеть диалоговое окно с предложением установить ряд программ. Но от загрузки приложений можно будет отказаться, убрав соответствующие галочки напротив названий программ. При этом в Минцифры отметили, что не заинтересованы в доминирующем положении приложений, включенных в перечень для обязательной предустановки.

«Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», — привела газета «Ведомости» пояснение представителя министерства.

В Apple подтвердили информацию о согласовании списка приложений. Также в корпорации отметили, что соблюдают законодательство стран, на территории которых ведется бизнес. Перечень обязательного для предустановки софта утвердили в России в начале января.