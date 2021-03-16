facebook_pixel
    16 марта 2021, 03:16

    Российские программы появятся на гаджетах Apple

    Дарья Бунякова

    Американская корпорация Apple согласовало с Минцифры установку российских приложений. Программы будут скачиваться на устройство во время его первой настройки. При этом пользователь сможет отказаться от того или иного приложения.

    Российские программы появятся на гаджетах Apple

    Начиная с 1 апреля при первой настойке гаджета пользователи будут видеть диалоговое окно с предложением установить ряд программ. Но от загрузки приложений можно будет отказаться, убрав соответствующие галочки напротив названий программ. При этом в Минцифры отметили, что не заинтересованы в доминирующем положении приложений, включенных в перечень для обязательной предустановки.

    «Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», — привела газета «Ведомости» пояснение представителя министерства.

    В Apple подтвердили информацию о согласовании списка приложений. Также в корпорации отметили, что соблюдают законодательство стран, на территории которых ведется бизнес. Перечень обязательного для предустановки софта утвердили в России в начале января.