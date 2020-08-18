«Инсульт необязательно должен быть тяжелым»: врач оценил состояние Ефремова перед заседанием суда

Актер Михаил Ефремов поехал на заседание по делу о смертельном ДТП. На видео, где его увозят в суд, артист кажется здоровым и бодрым. Ангионевролог и заслуженный врач РФ Евгений Широков рассказал «360», как может чувствовать себя перенесший инсульт человек.

Специалист подчеркнул, что с виду никаких серьезных последствий болезни у Ефремова нет. В том числе не заметны и двигательные нарушения.

«В принципе, <…> идет вполне обыкновенный человек, обыкновенно двигается. Но это не значит, что <…> у него не было серьезного нарушения мозгового кровообращения», — сказал Широков.

Врач заметил, что не всегда после инсульта бывают нарушения опорно-двигательной системы. Нередко встречаются проблемы с речью, зрением, глотанием, координацией. И если человек может ходить, инсульт у него исключить нельзя.

Инсульт необязательно должен быть тяжелым. Это могут быть очаговые повреждения в каких-то участках мозга, которые не отвечают за движение. Могут быть нарушения чувствительности, тогда мы этого не увидим. Поэтому тяжелых повреждений, видимо, не было Евгений Широков ангионевролог, заслуженный врач РФ.

Широков указал на то, что Ефремова в итоге госпитализировали и обследовали, сделав в том числе визуализацию мозга.

«Речь идет об инсульте, значит, они находили у него какие-то повреждения мозга», — пояснил он.

По словам ангионевролога, несколько дней признаки инсульта могут быть очевидными, но потом их можно зафиксировать только при обследовании. Иногда диагностика этого заболевания является нелегкой задачей даже во время осмотра в стационаре. Чтобы подтвердить инсульт, нужно провести массу процедур, в том числе сделать компьютерную томограмму, МРТ, посмотреть на состояние сосудов.

«По тому материалу, который мы видим, тяжелых повреждений, по-видимому, нет, но это не значит, что нет нетяжелых», — заключил Евгений Широков.

Михаил Ефремов попал в больницу на прошлой неделе. Ему стало плохо в суде. Позже артиста выписали. Адвокат попытался добиться для своего подзащитного разрешения на прогулки, но суд отказал в этой просьбе. Перед очередным заседанием по делу о смертельном ДТП озвучивать диагноз Ефремова юрист не стал.