Адвокат Ефремова отказался огласить его диагноз перед заседанием суда

В Пресненском суде 18 августа состоится очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Адвокат артиста Эльман Пашаев не стал разглашать прессе диагноз перед слушанием.

Юрист не ответил на вопрос собравшихся перед зданием суда журналистов о том, какой окончательный вердикт в итоге вынесли врачи по состоянию Ефремова. На прошлой неделе он попал в больницу.

«Нельзя разглашать. <…> Врачебная тайна», — сказал Пашаев.

Он добавил, что сейчас самое главное для стороны защиты — лечение Ефремова. Ранее адвокат просил разрешить его клиенту выходить на прогулки, но суд запретил их, признав законным продление домашнего ареста актеру.

Сотрудники ФСИН уже повезли Михаила Ефремова на очередное судебное заседание. Момент, когда артиста выводили из дома, попал на камеру. В кадре Ефремов выглядел довольно бодрым и здоровым.

Актер находится под домашним арестом уже третий месяц. Участником смертельного ДТП в центре Москвы он стал 8 июня. В аварии погиб курьер Сергей Захаров, в чью машину влетела иномарка Ефремова. Ему грозит до 12 лет колонии.