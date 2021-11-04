Инсулин в больнице Тюмени отказались выдать без QR-кода

Жительница Тюмени Наталья Щепина, больная диабетом, послала дочку в поликлинику за инсулином. Но выдать лекарство отказались, потребовав предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса. Об этом Наталья рассказала Ura.ru.

«Отправила за инсулином в поликлинику № 8 старшую дочь. Там ей сказали, что не выдадут лекарство без QR-кода о вакцинации», — сообщила женщина.

Пришлось долго уговаривать врачей, прежде чем они все-таки выдали инсулин. Однако сказали, что в следующий раз без QR-кода точно ничего не дадут.

«До сих пор в шоке. Это ведь жизненно важный препарат», — подчеркнула Наталья.

Тюменчанка имеет противопоказания к вакцинации, и у нее есть медотвод. Но в то же время она входит в группу риска по COVID-19, поэтому не может прийти в учреждение и получить инсулин.

Но в депздраве региона заявили, что для доступа к медучреждения QR-код не нужен. Там напомнили, что никаких ограничений по плановой и неотложной помощи нет.

«В такое тяжелое время медики могут проявить настойчивость <…> по поводу вакцинации, потому что понимают ее важность для своих пациентов», — добавили там.

Ранее сообщалось о появлении в России QR-курьеров, готовых помочь непривитым.