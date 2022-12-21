21 декабря 2022, 19:20
Институт Пушкина назвал главное слово года в России
Государственный институт русского языка им. Пушкина назвал «наследие» словом 2022 года
Государственный институт русского языка имени Пушкина традиционно подвел итоги исследования «Слово года». Термином, частота употребления которого значительно выросла за 12 месяцев, стало «наследие». Об этом сообщил ТАСС.
В институте напомнили, что в 2021 году словом года в России стал «спутник», а в 2020-м — «самоизоляция» и «обнуление».
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Издательство Harper Collins сочло главной за год лексему permacrisis, означающую нестабильность. Кембриджский словарь английского языка выделил слово homer. Оно обозначает удар в бейсболе, после которого игрок успевает оббежать все базы и вернуться на свое место. Термин связан с игрой Wordle.
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В последние дни 2021 года российские политики и предприниматели выбрали главные слова года для описания состояния бизнеса. Ими стали «пандемийный», «продуктивный» и «штормовой».
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