Общество 21 декабря 2022, 19:20 Институт Пушкина назвал главное слово года в России Государственный институт русского языка им. Пушкина назвал «наследие» словом 2022 года РИА «Новости»

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Государственный институт русского языка имени Пушкина традиционно подвел итоги исследования «Слово года». Термином, частота употребления которого значительно выросла за 12 месяцев, стало «наследие». Об этом сообщил ТАСС.

В институте напомнили, что в 2021 году словом года в России стал «спутник», а в 2020-м — «самоизоляция» и «обнуление».

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Издательство Harper Collins сочло главной за год лексему permacrisis, означающую нестабильность. Кембриджский словарь английского языка выделил слово homer. Оно обозначает удар в бейсболе, после которого игрок успевает оббежать все базы и вернуться на свое место. Термин связан с игрой Wordle.

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В последние дни 2021 года российские политики и предприниматели выбрали главные слова года для описания состояния бизнеса. Ими стали «пандемийный», «продуктивный» и «штормовой».