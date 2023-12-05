Мир 05 декабря 2023, 11:06 Оксфордский словарь удивил выбором слова года Оксфордский словарь выбрал словом года молодежное слово rizz Unsplash

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Словом 2023 года стало молодежное выражение rizz, которое обозначает личный шарм и привлекательность. Такое решение приняли в издательстве Оксфордского университета, выпускающем авторитетный словарь английского языка, сообщило РИА «Новости».

В список финалистов включили восемь слов, отражающих «настроение, идеологию» года. По результатам голосования, в котором участвовали все желающие, определили четырех фаворитов, из них победителя уже выбирали эксперты-лингвисты.

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Им показалось, что rizz — интересный пример того, как меняется английский язык в зависимости от его использования в разных возрастных группах.

Этимологически rizz считается сокращенной формой слова «харизма». Оно отражает растущее влияние на общество так называемого поколения Z — тех, кто родился в период с 1997 по 2012 годы, пояснили в издательстве Оксфордского университета.

В 2022 году Оксфордский словарь назвал словом года выражение «режим гоблина». Оно означает неряшливость и лень, а также привычку человека потакать своим желаниям.