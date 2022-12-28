28 декабря 2022, 19:20
Инстасамку захотели наказать за пропаганду насилия и разврата
«Отцы России» попросили отменить тур Инстасамки по стране
Общественная организация «Отцы России» обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить творчество рэперши Инстасамки (Дарьи Зотеевой) на пропаганду насилия, склонения к проституции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«Прошу запретить концерты певицы Дарьи Евгеньевны Зотеевой, более известной как Инстасамка, на которых она демонстрирует аморальный и неподобающий для общества образ жизни», — говорится в тексте письма члена правления «Отцов России» Андрея Згонникова.
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Кроме СК и прокуратуры письмо отправили в ФСБ и даже президенту России. По мнению общественников, все тексты песен подобных Инстасамке «артистов» «пропитаны ядовитой пропагандой насилия, сексуального разврата, употребления алкоголя и наркотических веществ».
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Ранее о желании снять рекламный ролик с рэп-исполнительницей объявил Образовательный центр «Алабуга политех» в Татарстане. Так колледж рассчитывает привлечь молодежь.
Инстасамка
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