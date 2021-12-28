Образовательный центр в Татарстане объяснил, зачем планирует снять клип с Инстасамкой

Образовательный центр «Алабуга политех» в Татарстане, который открылся в апреле этого года, планирует снять рекламный ролик с участием рэп-исполнительницы и блогерши Инстасамки (Дарьи Зотеевой). Так колледж рассчитывает привлечь молодежь.

В пресс-службе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в беседе с «Газетой.ru» рассказали, что Инстасамку пригласили сняться в видеоролике для привлечения внимания молодой аудитории.

«Наша задача — сделать самый крупный центр по подготовке рабочих специальностей по уровню СПО и НПО, и поэтому используются все инструменты для привлечения молодой аудитории со всей страны. Все, что будет в ролике, увидите в Instagram», — рассказали в пресс-службе.

По некоторым данным, на проморолик выделят более двух миллионов рублей.

В конце ноября общественная организация по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на песни Инстасамки. Рэпершу попросили привлечь к ответственности за пропаганду разврата и проституции среди детей и молодежи.