Общество 07 марта 2024, 17:05 Инстасамку и Киркорова предложили оштрафовать на 5 млн рублей Mash: Киркорова и Инстасамку предложили оштрафовать на 5 млн руб за фонограмму РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нескольких российских исполнителей, включая Инстасамку, Филиппа Киркорова и Анну Асти, предложили оштрафовать на пять миллионов рублей за использование фонограммы. С таким предложением в Государственную думу обратился глава федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщил Telegram-канал Mash.

В своем заявлении активист настаивал на введении правил, обязывающих помещать на афиши и билеты уведомление о том, что артист выступает не вживую. В случае нарушения этих условий организаторы мероприятий столкнутся с крупным штрафом. Повторное нарушение сможет повлечь за собой запрет на деятельность.

Реклама

Предложение касается и самих исполнителей, которые рискуют быть оштрафованными за использование фонограммы на мероприятиях, анонсированных как концерты с живым звучанием.

Бородин упомянул инициативу актера Дмитрия Певцова, которая ранее не нашла поддержки, но, по его мнению, сегодня она становится особенно релевантной, требуя пересмотра и возможного внедрения.

Ранее певец Алекс Анохин рассказал, как отличить живой звук от фонограммы. Он подчеркнул, что исполнять быстрые хиты на концерте возможно, если регулярно развивать дыхательную систему и заниматься спортом.