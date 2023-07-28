Общество 28 июля 2023, 14:04 Певец Алекс Анохин рассказал, как отличить живой звук от фонограммы Певец Анохин: подтверждением реального звука является учащенное дыхание и смех артиста

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Если артист поет энергичные хиты и принимает активное участие в танцевальной постановке, то шанс услышать фонограмму сильно увеличивается. Об этом изданию «Страсти» сообщил композитор, певец Алекс Анохин.

Исполнять классическую композицию вживую, где можно стоять рядом с микрофоном, гораздо проще.

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Анохин отметил, что петь быстрые хиты живым звуком возможно, если регулярно развивать дыхательную систему и заниматься спортом. Подтверждением реального звука является учащенное дыхание артиста, смех или импровизация.