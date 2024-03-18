Общество 18 марта 2024, 15:06 Инстасамка похвасталась тумбочкой за 2 млн в новой съемной квартире Инстасамка с мужем показали съемную квартиру с тумбочкой за 2 млн рублей Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Певица Инстасамка и ее продюсер и муж Moneyken показали съемную квартиру в Москве блогеру Никите Ефремову. Тур по апартаментам появился на его YouTube-канале.

К удивлению многих, пара выбрала не модные апартаменты, а квартиру с классическим дизайном и классической мебелью. Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) и ее супруг Олег поделились, что в их доме есть даже антиквариат.

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«Одна тумба стоит 20 тысяч долларов (почти два миллиона рублей), вторая — около 10 (около миллиона рублей). Они здесь были. Их нельзя двигать. Правда, один раз мы подвинули, и они стали разъезжаться», — рассказал Moneyken.

Кроме того, 23-летняя Дарья рассказала, что целый месяц усиленно занималась обустройством жилья, активно делая покупки через интернет-магазины. Из-за большого количества курьеров пару даже заставили скидываться на консьержку. В новом жилье певица оборудовала себе зону для маникюра и комнату для игры в Dota.

Эпатажная исполнительница заявила о решении сдать ЕГЭ и поступить в университет. Однако она не раскрыла, в какой именно вуз подаст документы.