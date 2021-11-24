Проценко объяснил, зачем врачи написали открытое письмо к антиваксерам

Пандемию не остановить пустыми разговорами и рассуждениями, нужно действовать. В противном случае люди так и будут бороться с последствиями новых волн коронавируса. Об этом главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко написал в своем Telegram-канале.

По его словам, вот уже два года врачи не выходят из красных зон и ведут настоящую войну с ковидом. Ежедневно от него умирают более тысячи человек в России. Речь в основном идет о тех, кто не подготовил свой организм для борьбы с вирусом. Проценко подчеркнул, что единственное спасение — это прививки.

«Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями пятой, шестой, седьмой <…> волн», — написал он.

Главврач отметил, что сейчас специалистам стали доверять меньше, чем известным людям. Он призвал всех тех, кто не верит в серьезность происходящего, посетить красные зоны и увидеть, как люди борются за каждый глоток воздуха.

«Я уверен, что после посещения наших красных зон вы измените свое отношение и будете на стороне здравого медицинского смысла», — заключил Проценко.

Ранее он и еще 10 врачей подписали открытое письмо к известным антипрививочникам. В частности, послание адресовали главе партии КПРФ Геннадию Зюганову, актерам Марии Шукшиной и Егору Бероеву. Их и других публичных людей пригласили посетить красные зоны.