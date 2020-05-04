Главный тренер грозненского ФК «Ахмат» Игорь Шалимов не собирается извиняться за свой пост в Instagram, в котором он называл дармоедами тех, кто просит помощи от государства. Свой аккаунт в социальной сети он удалил по другой причине, никак не связанной с тем роликом. Об этом тренер заявил «360».

Я имел в виду на самом деле свою команду, наших футболистов. И там, конечно, большая доля юмора была. Но раз так получилось, то получилось. Я извиняться, наверно, не буду ни перед кем. Просто недопонимание произошло, и все. Игорь Шалимов главный тренер ФК «Ахмат»

Версию о том, что пост про дармоедов был посвящен чеченским футболистам, Шалимов уже публиковал в Instagram. После волны критики он удалил свой аккаунт в соцсети.

Этот поступок он объяснил «360» возвращением к работе в противовес занятиям глупостями.

«Я удалил, потому что прошел месяц изоляции, и сейчас надо думать про работу и заниматься работой. Подходит такой период, когда этим не надо заниматься, там сидеть, потому что это глупая вещь, поэтому я удалил», — сказал собеседник телеканала.

В планах на ближайшее время у Шалимова сбор команды и начало тренировок.

«Работать будем начинать. Мы приезжаем, потихоньку начинаем собираться в Грозном и будем ждать разрешения, когда можно начать тренироваться», — сообщил он.

В скандальном видео в Instagram главный тренер ФК «Ахмат» рассказывал о впечатлениях от режима самоизоляции и стыдил тех, кто лишился заработка и просит о помощи.

Тренер рассказал, что по пути в магазин видел, как работает наземный транспорт и метро. И пришел к выводу, что «те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, они все получают деньги».

«Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, это твой выбор. Выбирай другую профессию», — советовал Шалимов, отмечая, что «каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж».

Спортивный журналист Василий Уткин напомнил, что команда Шалимова занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а сам тренер при этом зарабатывает «порядка полумиллиона долларов в год».

«Натренировал на последнее место за пол-лимона грина (плюс-минус), и дармоед кто-то другой», — возмущался Уткин.

Журналиста поддержали многие пользователи соцсетей.