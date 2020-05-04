Самоизоляция оставит след в головах некоторых россиян. Привычка держаться подальше от людей может не уйти

Большинство россиян на самоизоляции стали заметно меньше контактировать с другими людьми. Долгое нахождение дома без живого общения кому-то может даже и понравиться. Такие люди вполне могут остаться в «норе» и после окончания самоизоляции. А для кого-то долгое нахождение может закончиться и неврозом. Как самоизоляция может сказаться на привычках россиян — в материале «360».

После отмены режима самоизоляции некоторые россияне могут сознательно отказаться от общения с другими людьми и социальной жизни. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал научный руководитель департамента политических наук ВШЭ Марк Урнов.

«Та ситуация, которая сейчас существует, проявляет у людей все их силы и слабости, комплексы, которые раньше, в более нормальных условиях, сидели где-то глубоко. У людей, склонных к самоизоляции, сидению у себя в норе, это проявится, они почувствовали, что это им хорошо», — пояснил Урнов.

В Японии для людей, избегающих социальной жизни, стремящихся к изоляции и уединению, придумали термин «хикикомори». В России, считает социолог, отшельниками может стать небольшая доля молодых жителей крупных городов. В других странах они тоже появятся, так как COVID-19 стимулировал развитие онлайн-сервисов.

Эффект «Премудрого пескаря»

Явление хикикомори в России известно как эффект «Премудрого пескаря» — названного так по имени не вылезавшего из своей норы героя сказки Михаила Салтыкова-Щедрина. После серьезных социальных катаклизмов, например эпидемий, нередко в обществе возникает «коллективный невроз», сообщил «360» психолог Андрей Зберовский. То есть уровень тревожности вырастает настолько, что люди еще долго боятся контактировать друг с другом или посещать общественные места.

«Самоизоляция оставит серьезный след в головах россиян, прежде всего заставив их искать формы деятельности, не связанные с контактированием с другими. Кроме того, в течение длительного времени активность досуга россиян будет ниже, чем до пандемии. Кафе, рестораны, концерты они еще долго будут обходить стороной», — предположил психолог.

В целом тревожность, беспокойство и желание «подложить соломку» там, где можно упасть, — нормальное явление и попытка просчитать риски. Но если человек искусственно будет поддерживать тревожные установки после окончания пандемии, это повод обратиться к психологу.

«При наличии какой-то ритуальной деятельности на протяжении двух-трех недель у человека формируется привычка, она становится второй натурой. С учетом того, что самоизоляция во многих регионах продлится два-три месяца, привычка обходить людей стороной, держать расстояние полтора метра у некоторых встанет на уровень условного рефлекса „собаки Павлова“», — добавил Зберовский.

Самоизоляция в квадрате

Если в обычной жизни человек уже излишне тревожный, подозрительный и впечатлительный по натуре, во время самоизоляции его особенности могут усугубиться. Такие люди будут конфликтовать с другими, если те подойдут слишком близко. Круг их общения сократится, а многие социальные связи будут утеряны.

«Эффект хикикомори заключается в том, что человек начинает сам себя запугивать, строить в голове опасные последствия того или иного контактирования. Это — самоизоляция в квадрате, которая принимает уже невротическую форму, совершенно для человека не нужную», — пояснил Зберовский.

У многих, отметил психолог, этот эффект уже проявляется. Заметнее всего его видно в супермаркетах, где покупатели все чаще ссорятся, а то и дерутся из-за нарушения социальной дистанции. Если самостоятельно преодолеть это состояние не получится, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

«Самая лучшая форма выхода из неврозов — это улыбки, юмор, позитив, создание комфортных для себя отношений с другими людьми. Нахождение совместных форм деятельности, которые будут вызывать положительные эмоции. И постепенно страх и недоверие, сформировавшиеся между людьми вовремя эпидемии, будут рассасываться», — заключил Зберовский.