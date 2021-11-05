Иностранцам перестанут выплачивать российские пенсии

Сейчас иностранцы, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, могут получать пенсии, пока не настанет время вновь предоставить документы. Но через пару лет это может закончиться. Об этом рассказала агентству «Прайм» заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

По словам эксперта, в России ведется работа по созданию единого реестра сведений о населении. По предварительным данным, с 2023 года пенсии тем, чье разрешение на пребывание в России подошло к концу, перестанут платить.

«Если иностранный гражданин выходит на пенсию, находясь в России, необходимым условием назначения ему пенсии является и тот факт, что он работал по официальному трудовому договору», — сказала Григорьева.

Пенсионный фонд уже начал прекращать выплачивать пенсии иностранцам по истечении срока вида на жительство, а также при получении информации об аннулировании вида на жительство. Эта информация доходит до ПФР из МВД, поэтому сведения не всегда приходят вовремя.

Ранее россиянам объяснили, что копить на пенсию стоит начинать как можно раньше, лучше это начать делать уже со своего первого дохода.