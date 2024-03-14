Мир 14 марта 2024, 20:23 Четырех торговцев российским оружием задержали на Украине СБУ сообщила о задержании торговцев трофейным российским оружием. РИА «Новости»

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Украинцы начали продавать трофейное российское оружие и взрывчатку преступникам. Служба безопасности Украины сообщила о задержании четырех торговцев в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях. Информацию об этом разместили в официальном Telegram-канале ведомства.

«Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили продажу оружия и боеприпасов представителям криминальных кругов в трех областях Украины», — сообщили в СБУ.

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Всего служба изъяла у преступников 60 килограммов взрывчатки, снайперское оружие, крупнокалиберные пулеметы и автоматы российского производства. Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее СБУ сообщила о задержании бойца Вооруженных сил Украины за попытку отравить командование одного из подразделений в Запорожской области. По данным ведомства, подозреваемый также передавал данные о перемещениях ВСУ и места дислокации. Против него возбудили дело о государственной измене. Военнослужащему грозит пожизненное заключение.