Иностранным инвесторам предложили упростить получение вида на жительство в России

Иностранным инвесторам, которые вкладывают деньги в развитие российской экономики, предложили давать в упрощенном порядке вид на жительство в России.

Разработанная правительством инициатива предусматривает внесение изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в России», отметила «Парламентская газета».

Зарубежный инвестор, а также члены его семьи, которые соответствуют критериям установленным правительством, согласно законопроекту, смогут получить вид на жительство без необходимости получения разрешения на временное проживание.

Предлагается также исключить из законодательства недействующую норму о выдаче иностранным инвесторам разрешения на временное проживание без учета утвержденной кабмином квоты, если они вкладывают определенную сумму инвестиций в российскую экономику. Размер этих инвестиций до сих пор не установлен, и указанную норму не применяют.

Сейчас иностранцы, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, могут получать пенсии, пока не настанет время вновь предоставить документы. Но через пару лет это может закончиться, рассказала в ноябре заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. По предварительным данным, с 2023 года пенсии тем, чье разрешение на пребывание в России подошло к концу, перестанут платить.