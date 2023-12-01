Происшествия 01 декабря 2023, 23:06 Массовая атака ЦИПСо началась в Telegram и на российских сайтах Крючков: ЦИПСо проводит массовую атаку в чатах Telegram и на российских сайтах Freepik

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В чатах Telegram и на российских сайтах началась массовая атака ЦИПСо, украинского подразделения ВСУ, которое занимается кибератаками. Об этом сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Массовая атака ЦИПСо в чатах. Выманивают номера карт у родственников военных и мобилизованных», — сказано в сообщении.

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Политик опубликовал скриншот с публикацией подобной атаки. В нем сказано, что якобы партия «Единая Россия» организовала ряд одноразовой помощи для россиян в виде денежной выплаты. По словам Крючкова, такие сообщения появляются на официальных сайтах и в государственных СМИ.

Ранее, 30 ноября, советник крымского главы заявил, что хакеры взломали серверы интернет-провайдеров в Крыму. До этого на сайтах Евпатории зафиксировали вброс фейковых уведомлений со стороны украинских спецслужб. Они сообщали о несуществующих взрывах.